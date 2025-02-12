Парламент Вірменії підтримав законопроєкт про вступ до ЄС у першому читанні

Віддалення Вірменії від Росії

Сьогодні Вірменія поступово поглиблює співпрацю з Європейським Союзом. ЄС, своєю чергою, підтримує прагнення країни до демократизації та розвитку, зокрема через фінансову допомогу та програми реформ.

Після початку повномасштабної війни в Україні та подій на Нагірному Карабасі відносини Вірменії та Росії суттєво погіршились. У лютому 2024-го голова вірменського уряду Нікол Пашинян заявив про замороження участі його країни в ОДКБ, а вже у березні міністр закордонних справ Арарат Мірзоян стверджував, що Єреван

В серпні ж Вірменія відмовилася брати участь у навчаннях ОДКБ у Киргизстані у вересні 2024 року.

У тому ж числі, вже у вересні Єреван та Європейський союз почали переговори про лібералізацію візового режиму.

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