Парламент Вірменії підтримав законопроєкт про вступ до ЄС у першому читанні

Парламент Вірменії, в рамках першого читання, підтримав законопроєкт "Про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Євросоюзу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.am.
За законопроєкт проголосували 63 депутати. Проти виступили лише семеро.
Ініціатором документа є громадянська ініціатива "Платформа демократичних сил", якій, як пише News.am, за два місяці вдалось зібрати необхідну кількість підписів, що винести проєкт на розгляд до Ради.
Додамо, що у січні 2024-го уряд Вірменії схвалив проєкт закону.
Сьогодні Вірменія поступово поглиблює співпрацю з Європейським Союзом. ЄС, своєю чергою, підтримує прагнення країни до демократизації та розвитку, зокрема через фінансову допомогу та програми реформ.
Після початку повномасштабної війни в Україні та подій на Нагірному Карабасі відносини Вірменії та Росії суттєво погіршились. У лютому 2024-го голова вірменського уряду Нікол Пашинян заявив про замороження участі його країни в ОДКБ, а вже у березні міністр закордонних справ Арарат Мірзоян стверджував, що Єреван
В серпні ж Вірменія відмовилася брати участь у навчаннях ОДКБ у Киргизстані у вересні 2024 року.
У тому ж числі, вже у вересні Єреван та Європейський союз почали переговори про лібералізацію візового режиму.
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