UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни

Парламент Вірменії підтримав законопроєкт про вступ до ЄС у першому читанні

Ілюстративне фото: парламент Вірменії підтримав законопроєкт про вступ до ЄС у першому читанні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Парламент Вірменії, в рамках першого читання, підтримав законопроєкт "Про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Євросоюзу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.am.

За законопроєкт проголосували 63 депутати. Проти виступили лише семеро. 

Ініціатором документа є громадянська ініціатива "Платформа демократичних сил", якій, як пише News.am, за два місяці вдалось зібрати необхідну кількість підписів, що винести проєкт на розгляд до Ради. 

Додамо, що у січні 2024-го уряд Вірменії схвалив проєкт закону.

 

Віддалення Вірменії від Росії

Сьогодні Вірменія поступово поглиблює співпрацю з Європейським Союзом. ЄС, своєю чергою, підтримує прагнення країни до демократизації та розвитку, зокрема через фінансову допомогу та програми реформ.

Після початку повномасштабної війни в Україні та подій на Нагірному Карабасі відносини Вірменії та Росії суттєво погіршились. У лютому 2024-го голова вірменського уряду Нікол Пашинян заявив про замороження участі його країни в ОДКБ, а вже у березні міністр закордонних справ Арарат Мірзоян стверджував, що Єреван

В серпні ж Вірменія відмовилася брати участь у навчаннях ОДКБ у Киргизстані у вересні 2024 року.

У тому ж числі, вже у вересні Єреван та Європейський союз почали переговори про лібералізацію візового режиму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзВірменія