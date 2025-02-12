Парламент Армении поддержал законопроект о вступлении в ЕС в первом чтении

Отдаление Армении от России

Сегодня Армения постепенно углубляет сотрудничество с Европейским Союзом. ЕС, в свою очередь, поддерживает стремление страны к демократизации и развитию, в частности через финансовую помощь и программы реформ.

После начала полномасштабной войны в Украине и событий в Нагорном Карабахе отношения Армении и России существенно ухудшились. В феврале 2024-го глава армянского правительства Никол Пашинян заявил о замораживании участия его страны в ОДКБ, а уже в марте министр иностранных дел Арарат Мирзоян утверждал, что Ереван

В августе же Армения отказалась участвовать в учениях ОДКБ в Кыргызстане в сентябре 2024 года.

В том же числе, уже в сентябре Ереван и Европейский союз начали переговоры о либерализации визового режима.

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