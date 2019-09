Парламент Великобритании "закрывается" до середины октября

Парламент не будет работать до 14 октября

Парламент Великобритании сегодня, 9 сентября, ночью временно прекращает свою работу до 14 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Sky News Тамара Коэн в Twitter.

По ее словам, парламент не будет работать до 14 октября.

"Парламент не будет работать с сегодняшней ночи", - написала она.

Также она добавила, что таким образом на высшем законодательном уровне не состоится голосование по досрочным выборам до 14 октября.

Parliament suspended tonight, PM's spokesman says.



That means no further votes on a general election until after October 14.