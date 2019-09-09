Парламент Великобритании "закрывается" до середины октября

Фото: парламент Британии (flickr.com UK Parliament)

Парламент не будет работать до 14 октября

Парламент Великобритании сегодня, 9 сентября, ночью временно прекращает свою работу до 14 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Sky News Тамара Коэн в Twitter.

По ее словам, парламент не будет работать до 14 октября.

"Парламент не будет работать с сегодняшней ночи", - написала она.

Также она добавила, что таким образом на высшем законодательном уровне не состоится голосование по досрочным выборам до 14 октября.

Parliament suspended tonight, PM's spokesman says.



That means no further votes on a general election until after October 14. — Tamara Cohen (@tamcohen) 9 сентября 2019 г.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что палата лордов британского парламента одобрила законопроект, обязывающий правительство отсрочить Brexit. Законопроект должен получить одобрение королевы Елизаветы II.

Кроме того, правительство Джонсона не будет добиваться задержки с Brexit на саммите в следующем месяце. Джонсон полон решимости придерживаться плана по выходу из ЕС к 31 октября со сделой или без нее, чтобы облегчить переходный период.

Добавим, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подготовил план, благодаря которому любая дальнейшая отсрочка Brexit станет юридически невозможной. Советники премьера провели совещание, где выработали стратегию пресечения попыток парламента продлить срок действия выхода Британии из Евросоюза, на случай, если не удастся заключить соглашение с Брюсселем о новых условиях Brexit.