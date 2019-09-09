Джонсон приготовил план выхода из ЕС без отсрочки

Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Джонсон подготовил план, чтобы избежать отсрочки Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подготовил план, благодаря которому любая дальнейшая отсрочка Brexit станет юридически невозможной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Telegraph.

Сообщается, что советники Джонсона провели совещание, где выработали стратегию пресечения попыток парламента продлить срок действия выхода Британии из Евросоюза, на случай, если не удастся заключить соглашение с Брюсселем о новых условиях Brexit.

"Один план, который находится на серьезном рассмотрении, предусматривает, что премьер-министр направит сопроводительное письмо вместе с просьбой продлить действие статьи 50, в котором говорится, что правительство не хочет никаких задержек после 31 октября", – говорится в сообщении.

Также Джонсон будет обязан попросить Брюссель продлить действие статьи 50 Лиссабонского договора до 31 января 2020 года, если до 31 октября этого года не удастся достичь соглашения с ЕС.

Напомним, что правительство Джонсона не будет добиваться задержки с Brexit на саммите в следующем месяце. Джонсон полон решимости придерживаться плана по выходу из ЕС к 31 октября со сделой или без нее, чтобы облегчить переходный период.

Как сообщало РБК-Украина, недавно палата лордов британского парламента одобрила законопроект, обязывающий правительство отсрочить Brexit. Законопроект должен получить одобрение королевы Елизаветы II.