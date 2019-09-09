Парламент Великобританії "закривається" до середини жовтня

Фото: парламент Британії (flickr.com UK Parliament)

Парламент не буде працювати до 14 жовтня

Парламент Великобританії сьогодні, 9 вересня, вночі тимчасово припиняє свою роботу до 14 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Sky News Тамара Коен Twitter.

За її словами, парламент не буде працювати до 14 жовтня.

"Парламент не буде працювати з сьогоднішньої ночі", - написала вона.

Також вона додала, що таким чином на вищому законодавчому рівні не відбудеться голосування по достроковим виборам до 14 жовтня.

Parliament suspended tonight, PM's spokesman says.



That means no further votes on a general election until after October 14. — Tamara Cohen (@tamcohen) 9 вересня 2019 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що палата лордів британського парламенту схвалила законопроект, зобов'язує уряд відстрочити Brexit. Законопроект повинен отримати схвалення королеви Єлизавети II.

Крім того, уряд Джонсона не буде домагатися затримки з Brexit на саміті в наступному місяці. Джонсон сповнений рішучості дотримуватися плану щодо виходу з ЄС до 31 жовтня з сделой або без неї, щоб полегшити перехідний період.

Додамо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підготував план, завдяки якому будь-яка подальша відстрочка Brexit стане юридично неможливою. Радники прем'єра провели нараду, де виробили стратегію припинення спроб парламенту продовжити термін дії виходу Британії з Євросоюзу, на випадок, якщо не вдасться укласти угоду з Брюсселем про нових умовах Brexit.