Парламент Великобританії "закривається" до середини жовтня

Парламент не буде працювати до 14 жовтня

Парламент Великобританії сьогодні, 9 вересня, вночі тимчасово припиняє свою роботу до 14 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Sky News Тамара Коен Twitter.

За її словами, парламент не буде працювати до 14 жовтня.

"Парламент не буде працювати з сьогоднішньої ночі", - написала вона.

Також вона додала, що таким чином на вищому законодавчому рівні не відбудеться голосування по достроковим виборам до 14 жовтня.

Parliament suspended tonight, PM's spokesman says.



That means no further votes on a general election until after October 14.