Парламент Великобританії "закривається" до середини жовтня

Парламент не буде працювати до 14 жовтня
Парламент Великобританії сьогодні, 9 вересня, вночі тимчасово припиняє свою роботу до 14 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Sky News Тамара Коен Twitter.
За її словами, парламент не буде працювати до 14 жовтня.
"Парламент не буде працювати з сьогоднішньої ночі", - написала вона.
Також вона додала, що таким чином на вищому законодавчому рівні не відбудеться голосування по достроковим виборам до 14 жовтня.
Parliament suspended tonight, PM's spokesman says.— Tamara Cohen (@tamcohen) 9 вересня 2019 р.
That means no further votes on a general election until after October 14.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що палата лордів британського парламенту схвалила законопроект, зобов'язує уряд відстрочити Brexit. Законопроект повинен отримати схвалення королеви Єлизавети II.
Крім того, уряд Джонсона не буде домагатися затримки з Brexit на саміті в наступному місяці. Джонсон сповнений рішучості дотримуватися плану щодо виходу з ЄС до 31 жовтня з сделой або без неї, щоб полегшити перехідний період.
Додамо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підготував план, завдяки якому будь-яка подальша відстрочка Brexit стане юридично неможливою. Радники прем'єра провели нараду, де виробили стратегію припинення спроб парламенту продовжити термін дії виходу Британії з Євросоюзу, на випадок, якщо не вдасться укласти угоду з Брюсселем про нових умовах Brexit.