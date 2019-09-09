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Парламент Великобританії "закривається" до середини жовтня

Новини » Політика    09.09.2019 - 14:59
Парламент Великобританії "закривається" до середини жовтня
Фото: парламент Британії (flickr.com UK Parliament)

Парламент не буде працювати до 14 жовтня

Парламент Великобританії сьогодні, 9 вересня, вночі тимчасово припиняє свою роботу до 14 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Sky News Тамара Коен Twitter.

За її словами, парламент не буде працювати до 14 жовтня.

"Парламент не буде працювати з сьогоднішньої ночі", - написала вона.

Також вона додала, що таким чином на вищому законодавчому рівні не відбудеться голосування по достроковим виборам до 14 жовтня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що палата лордів британського парламенту схвалила законопроект, зобов'язує уряд відстрочити Brexit. Законопроект повинен отримати схвалення королеви Єлизавети II.

Крім того, уряд Джонсона не буде домагатися затримки з Brexit на саміті в наступному місяці. Джонсон сповнений рішучості дотримуватися плану щодо виходу з ЄС до 31 жовтня з сделой або без неї, щоб полегшити перехідний період.

Додамо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підготував план, завдяки якому будь-яка подальша відстрочка Brexit стане юридично неможливою. Радники прем'єра провели нараду, де виробили стратегію припинення спроб парламенту продовжити термін дії виходу Британії з Євросоюзу, на випадок, якщо не вдасться укласти угоду з Брюсселем про нових умовах Brexit.

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