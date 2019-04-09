Парламент Великобритании утвердил отсрочку Brexit

Палата общин британского парламента окончательно утвердила закон, обязующий британские власти попросить новую отсрочку выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

За законопроект проголосовали 309 депутатов, против - 81 парламентарий.

Закон был разработан лейбористкой Иветт Купер и консерватором Оливером Летвиным.

После того, как депутаты одобрили документ, Купер поблагодарила их за содействие "в необычных и быстро меняющихся обстоятельствах".

Она подчеркнула, что данное решение парламента должно восприниматься как отсутствие поддержки со стороны депутатов проведения Brexit без сделки.

Напомним, страны-члены Европейского союза готовы предоставить Великобритании длительную отсрочку для ее выхода из ЕС, несмотря на возрастающие опасения политических и экономических издержек из-за неурегулированности данного вопроса. Несмотря на то, что сама Мэй заявила, что попросит отложить Brexit только до 30 июня, официальные лица и наблюдатели ожидают, что 27 лидеров Евросоюза рассмотрят более длительное "гибкое" продление отсрочки до 2020 года.