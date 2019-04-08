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Генсек СЕ назвал события, способные "потрясти Европу"

Новости » Политика    08.04.2019 - 01:15
Генсек СЕ назвал события, способные "потрясти Европу"
Фото: Турбьерн Ягланд (из открытых источников)

Ягланд считает, что два события могут стать настоящими потрясениями для Европы

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд назвал два события, которые "действительно могут потрясти Европу".​  Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на  Financial Times (FT).

По словам Ягланд , такими потрясениями может стать Brexit и последствия возможного выхода России из Совета Европы.  

Он отметил, что в случае, если Москва выйдет из организации, это станет неудачей для 140 млн россиян, которые из-за этого не смогут больше обращаться в Европейский суд для защиты своих прав.

"Организация является единственным местом, где Россия связана с Европой в обязательном судебном порядке. В случае, если Москва покинет совет,  мы увидим другую Россию. У нас будет новая разделительная черта в Европе", - заявил он.  

Также он отметил, что европейцы "не должны недооценивать негативные последствия от Brexit для ЕС.

"Таким образом у нас может быть два события, которые действительно могут потрясти Европу", -  сообщил Ягланд.

Отметим, из организации, согласно ее правилам, Россия может быть исключена в июне.

Напомним, ранее сообщалось, что в Европейском суде по правам человека положительно оценивают выполнение властью Украины решений суда.

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