Парламент Великої Британії затвердив відстрочку Brexit

Палата громад британського парламенту затвердила закон, що зобов'язує британську владу попросити нову відстрочку виходу Великої Британії з Євросоюзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За законопроект проголосували 309 депутатів, проти - 81 парламентарій.

Закон був розроблений лейбористкою Іветт Купер і консерватором Олівером Летвіним.

Після того, як депутати схвалили документ, Купер подякувала їм за сприяння "у незвичайних і мінливих обставинах".

Вона підкреслила, що сьогоднішнє рішення парламенту має сприйматися як відсутність підтримки з боку депутатів проведення Brexit без угоди.

Нагадаємо, країни-члени Європейського союзу готові надати Великій Британії тривалу відстрочку для її виходу з ЄС, незважаючи на зростання побоювань політичних і економічних витрат через неврегульованість цього питання. Незважаючи на те, що сама Мей заявила, що попросить відкласти Brexit тільки до 30 червня, офіційні особи і спостерігачі очікують, що 27 лідерів Євросоюзу розглянуть більш тривале "гнучке" продовження відстрочки до 2020 року.