Парламент Турции одобрил новый закон о безопасности

Главы городов смогут ограничивать въезд на определенные территории, запрещать собрания и разрешать военным проводить обыски

Турецкий парламент во вторник, 24 июля, одобрил новый закон о безопасности, который должен заменить нормы отмененного ранее чрезвычайного положения. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что принятый закон, в частности, расширяет полномочия местных властей и увеличивает период содержания людей под стражей.

Он также разрешает отстранять госслужащих от должностей по подозрению в связях или контактах с организациями, которые считаются в Турции террористическими.

Кроме того, главы городов смогут ограничивать вход и въезд на определенные территории и запрещать собрания, а также разрешать военным проводить обыски.

Всего в законе содержатся 24 нормы.

Напомним, переизбрание президента Реджепа Тайипа Эрдогана ранее формально завершило переход Турции к президентской форме правления. Теперь Эрдоган сможет выпускать декреты, имеющие силу законов, назначать членов правительства и судей.