Парламент Туреччини схвалив новий закон про безпеку

Голови міст зможуть обмежувати в'їзд на певні території, забороняти збори і дозволяти військовим проводити обшуки

Турецький парламент у вівторок, 24 липня, схвалив новий закон про безпеку, який повинен замінити норми скасованого раніше надзвичайного стану. Про це повідомляє DW.

Зазначається, що ухвалений закон, зокрема, розширює повноваження місцевої влади і збільшує період утримання людей під вартою.

Він також даэ змогу усувати держслужбовців з посад за підозрою у зв'язках або контактах з організаціями, які вважаються в Туреччині терористичними.

Крім того, глави міст зможуть обмежувати вхід і в'їзд на певні території і забороняти збори, а також дозволяти військовим проводити обшуки.

Загалом у законі містяться 24 норми.

Нагадаємо, переобрання президента Реджепа Таъпа Ердогана раніше формально завершило перехід до Туреччини президентської форми правління. Тепер Ердоган зможе випускати декрети, які мають силу законів, призначати урядовців і суддів.