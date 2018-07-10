Турция официально сменила форму правления на президентскую

Эрдоган принес президентскую присягу в паламенте

После присяги президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в парламенте Турция официально сменила форму правления с парламентской на президентскую республику. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Во время церемонии инаугурации исполняющий обязанности главы парламента Турции Дурмуш Йылмаз передал Эрдогану удостоверение президента страны.

"Все прошло прекрасно на глазах у всего народа. Надеюсь, что и дальше в Турции все будет протекать хорошо", - заявил после инаугурации Эрдоган.

Ранее правительство Турции передало свои полномочия президенту страны в соответствии с переходом от парламентской к президентской форме правления.

Напомним, переход к президентской форме правления стал результатом выборов, которые прошли в Турции в июне 2018 года, после чего правительство Турции передало свои полномочия президенту. В ряд законов и подзаконных актов с 1924 года по 2017-й были внесены изменения.