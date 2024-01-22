Парламент Туреччини може проголосувати за вступ Швеції до НАТО цього тижня, - Bloomberg

Партія президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, що має більшість у парламенті разом зі своїм націоналістичним союзником, домагатиметься схвалення парламенту для ратифікації членства Швеції в НАТО, сказав чиновник, який говорив на умовах анонімності через делікатність питання.

Якщо Туреччина схвалить це рішення, Угорщина залишиться останньою перешкодою на шляху розширення блоку в Північну Європу.

Видання зазначає, що вступ Швеції до НАТО зміцнить північну частину організації і підвищить здатність захищати східний фланг після того, як у квітні цього року до організації було прийнято Фінляндію.

Підтримка Ердоганом членства Швеції є частиною складної мережі геополітичних кроків. Його адміністрація заручилася підтримкою президента США Джо Байдена, щоб придбати 40 нових винищувачів F-16 і 79 комплектів для модернізації наявного парку бойових літаків. Білий дім зробив вступ Швеції до ЄС обов'язковою умовою для продажу літаків Туреччині, а Ердоган заявив, що ці два питання мають бути пов'язані.

Вступ Швеції до НАТО

Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще минулого року. Щоб Стокгольм став частиною Північноатлантичного союзу, його заявку мають ратифікувати всі країни-члени.

У відповідь на вимоги Анкари Стокгольм посилив антитерористичні закони. Наприкінці листопада у МЗС Швеції заявляли, що Туреччина схвалить заявку "найближчими тижнями".

26 грудня комітет із закордонних справ турецького парламенту нарешті схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО. Останнє слово залишається за генеральною асамблеєю Великих національних зборів Туреччини (парламент).

Варто зазначити, що 1 січня генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив упевненість, що Швеція стане частиною Альянсу до липня 2024 року.

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