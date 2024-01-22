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Парламент Турции может проголосовать за вступление Швеции в НАТО на этой неделе, - Bloomberg

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Парламент Турции намерен проголосовать по вопросу вступления Швеции в НАТО в конце этой недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Партия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, имеющая большинство в парламенте вместе со своим националистическим союзником, будет добиваться одобрения парламента для ратификации членства Швеции в НАТО, сказал чиновник, говоривший на условиях анонимности из-за деликатности вопроса.

Если Турция одобрит это решение, Венгрия останется последним препятствием на пути расширения блока в Северную Европу.

Издание отмечает, что вступление Швеции в НАТО укрепит северную часть организации и повысит способность защищать восточный фланг после того, как в апреле этого года в организацию была принята Финляндия.

Поддержка Эрдоганом членства Швеции является частью сложной сети геополитических шагов. Его администрация заручилась поддержкой президента США Джо Байдена, чтобы приобрести 40 новых истребителей F-16 и 79 комплектов для модернизации существующего парка боевых самолетов. Белый дом сделал вступление Швеции в ЕС обязательным условием для продажи самолетов Турции, а Эрдоган заявил, что эти два вопроса должны быть связаны.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в НАТО еще в прошлом году. Чтобы Стокгольм стал частью Североатлантического союза, его заявку должны ратифицировать все страны-члены.

В ответ на требования Анкары Стокгольм ужесточил антитеррористические законы. В конце ноября в МИД Швеции заявляли, что Турция одобрит заявку "в ближайшие недели".

26 декабря комитет по иностранным делам турецкого парламента наконец одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. Последнее слово остается за генеральной ассамблеей Великого национального собрания Турции (парламент).

Стоит отметить, что 1 января генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Швеция станет частью Альянса до июля 2024 года.

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