Парламент в среду не смог рассмотреть вопрос ратификаций

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Парубий поставил одну из ратификаций на рейтинговое голосование, однако оно было провальным

Верховная рада Украины в среду, 21 ноября, не смогла рассмотреть вопрос ратификаций. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, глава Рады поставил законопроект №0199 о ратификации протокола между правительством Украины и Турции о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений по налогам на доходы и имущество на рейтинговое голосование, чтобы увидеть, имеет ли рассмотрение ратификаций поддержку в сессионном зале. Но голосование было провальным - за рассмотрение ратификации проголосовали лишь 160 нардепов.

"Есть риск непрохождения ратификаций. Мы снимаем этот блок сегодня с рассмотрения", - объяснил глава парламента.

Отметим также, в порядке дня сегодняшнего заседания стояли три законопроекта о ратификациях.

Напомним, на прошлой пленарной неделе, в среду, 7 ноября, нардепы также не смогли рассмотреть вопрос ратификаций. Парубий поставил несколько ратификаций на рейтинговое голосование, однако все они были провальными, в связи с чем спикер объявил, что блок этих законопроект не будет рассматриваться.

Как писало РБК-Украина ранее, сегодня ВР планировала ратифицировать протокол о внесении изменений в соглашения с Турцией и Британией об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений.

Добавим также, в начале октября парламент провалил ратификацию соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций между правительствами Украины и Катара.