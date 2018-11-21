Парламент у середу не зміг розглянути питання ратифікацій

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Парубій поставив одну з ратифікацій на рейтингове голосування, однак воно було провальним

Верховна рада України в середу, 21 листопада, не змогла розглянути питання ратифікацій. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, глава Ради поставив законопроект №0199 про ратифікацію протоколу між урядом України і Туреччини про внесення змін до угоди про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і майно на рейтингове голосування, щоб побачити, чи має розгляд ратифікацій підтримку в сесійній залі . Але голосування було провальним - за розгляд ратифікації проголосували лише 160 нардепів.

"Є ризик непроходження ратифікацій. Ми знімаємо цей блок сьогодні з розгляду", - пояснив глава парламенту.

Відзначимо також, у порядку денному сьогоднішнього засідання стояли три законопроекти про ратифікацію.

Нагадаємо, на минулому пленарному тижні, в середу, 7 листопада, нардепи також не змогли розглянути питання ратифікацій. Парубій поставив кілька ратифікацій на рейтингове голосування, однак всі вони були провальними, в зв'язку з чим спікер оголосив, що блок цих законопроект не розглядатиметься.

Як писало РБК-Україна раніше, сьогодні ВР планувала ратифікувати протокол про внесення змін до угоди з Туреччиною і Британією про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням.

Додамо також, на початку жовтня парламент провалив ратифікацію угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій між урядами України та Катару.