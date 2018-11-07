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Рада в среду не смогла рассмотреть вопрос ратификаций

Новости » Политика    07.11.2018 - 12:46
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Парубий поставил несколько ратификаций на рейтинговое голосование, однако все голосования были провальными

Верховная рада Украины в среду, 7 ноября, не смогла рассмотреть вопрос ратификаций. Об этом заявил спикер Рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, председатель ВР поставил несколько ратификаций на рейтинговое голосование, чтобы увидеть, имеет ли их рассмотрение поддержку в сессионном зале. Все голосования были провальными.

"Рейтинговое голосование показывает, что по вопросам ратификации мы не имеем поддержки сегодня. Мы не будем ставить их под угрозу. А в тот момент, когда не будет противостояний, я уверен, мы их сможем поставить и сплоченно принять", - отметил спикер.

Напомним, в повестке дня сегодняшнего заседания были ратификации протоколов с Турцией и Великобританией об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале октября нардепы провалили законопроект №0197 "О ратификации соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций между правительством Украины и правительством государства Катар". В частности, парламент провел несколько неудачных голосований за принятие проекта за основу и в целом, после чего спикер Рады Андрей Парубий объявил об отклонении проекта.

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Темы: Заседание Рады
Новости Украины Андрей ПарубийратификацияВерховная Рада
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