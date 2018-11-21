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Рада сегодня рассмотрит упрощение расследования отдельных преступлений

Новости » Политика    21.11.2018 - 09:41
Рада сегодня рассмотрит упрощение расследования отдельных преступлений
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Парламент сегодня также рассмотрит вопросы ратификации

Верховная рада Украины на пленарном заседании 21 ноября рассмотрит изменения в некоторые законодательные акты относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на сайте парламента.

Также сегодня нардепы планируют рассмотреть изменения относительно регистрации брака жителей временно оккупированной территории, а также изменения в некоторые законодательные акты по доступу адвоката к подозреваемому.

Кроме того, парламент может ратифицировать протокол о внесении изменений в соглашения с Турцией и Британией об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений.

Напомним, ранее сообщалось, что нардепы отказались снять неприкосновенность со Станислава Березкина. Следствие подозревает его в хищении и отмывании средств государственного банка.

Отметим, накануне сопредседателя фракции "Оппозиционного блока" Юрия Бойко и народного депутат Сергея Левочкина исключили из фракции в Верховной раде. Это произошло после присоединение Бойко к "Оппозиционной платформе - За життя". 

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Темы: Заседание Рады
Новости Украины расследованиеВерховная Рада
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