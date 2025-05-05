У Словаччині вимагають референдуму про скасування санкцій проти Росії

У Словаччині створили петицію з вимогою оголосити референдум про скасування санкцій проти Росії. За даними ініціаторів, документ підписали майже 400 тисяч громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DennikN .

За даними ЗМІ, петицію з вимогою оголосити референдум про скасування санкцій проти Росії сьогодні передали президенту Словаччини Петеру Пеллегріні. Ініціатором виступив рух "Словацьке національне відродження", який заявляє, що петицію підписали майже 400 тисяч людей.

Головне питання референдуму

Організатори петиції закликають президента оголосити референдум із запитанням:

"Чи погоджуєтеся ви з тим, щоб Словацька Республіка не застосовувала санкції проти Російської Федерації, які шкодять словацьким громадянам, підприємцям і бізнесу?".

Лідер руху Роберт Швец висловив сподівання, що Пеллегріні не відкине ініціативу, зважаючи на те, що ще до президентства сам неодноразово заявляв, що антиросійські санкції шкодять Словаччині.

Петицію також підтримали лідер Словацької національної партії (SNS) Андрей Данко і голова позапарламентської партії "Республіка" Мілан Угрік.

У канцелярії президента зазначили, що "працюватимуть з петицією відповідно до чинного законодавства".

Що каже закон

Видання зазначає, що референдум у Словаччині може оголосити президент, якщо його ініціює щонайменше 350 тисяч громадян. Глава держави має 30 днів із моменту отримання петиції, щоб ухвалити рішення. Перед цим він може звернутися до Конституційного суду з проханням перевірити, чи відповідає зміст референдуму Основному закону.

Результати референдуму є чинними, якщо участь у ньому візьме понад 50% виборців і більшість із них підтримає поставлене питання.