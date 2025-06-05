Парламент Словакии запретил правительству поддерживать санкции против России: что известно

Парламент Словакии одобрил резолюцию, инициированную ультранационалистической Словацкой национальной партией (SNS), которая призывает членов правительства больше не поддерживать антироссийские санкции на международном уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на словацкое издание Denník N.

Из 76 присутствующих депутатов 51 поддержал инициативу, 23 воздержались, а один высказался против. Оппозиция перед голосованием покинула зал в знак протеста. Большинство депутатов от Национальной коалиции также проголосовали "за", за исключением одного депутата, который воздержался. Документ призывает членов правительства не поддерживать антироссийские санкции в международных организациях, обосновывая это негативным влиянием санкций на цены энергоносителей в Словакии. На заседании присутствовали инициаторы петиции за проведение референдума по отмене санкций против РФ. Также в зале был бывший министр юстиции Штефан Гарабин, которого недавно временно оправдали по делу об одобрении войны РФ против Украины.