Парламент разблокировал подписание изменений в Налоговый кодекс

Фото: глава парламента Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Теперь закон могут подписать Парубий и Порошенко

Народные депутаты не поддержали принятие проектов постановлений об отмене принятия законопроекта №9260 об изменениях в Налоговый кодекс, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, проекты постановлений об отмене принятия закона 9260/П и 9260-П1 поддержали лишь 55 и 59 нардепов соответственно при 226 минимально необходимых.

Таким образом, нардепы разблокировали подписание закона главой парламента Андреем Парубием, а затем и президентом Петром Порошенко.

Напомним, ранее спикер ВР анонсировал, что во вторник Рада рассмотрит постановления об отмене голосований за бюджет-2019 и Налоговый кодекс.

Отметим, что в ходе вечернего заседания парламентарии разблокировали подписание бюджета-2019.

Как писало РБК-Украина ранее, ВР 23 ноября в шесть утра приняла во втором чтении законопроект №9000 о государственном бюджете на 2019 год. В частности, в законе доходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 026,1 млрд гривен, а расходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 112,1 млрд гривен.

Нардепы 23 ноября ночью также проголосовали во втором чтении законопроект №9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов". Документ одобрили в рамках бюджетного процесса, за него после многих провальных рейтинговых голосований во втором чтении проголосовали 236 нардепов.

Добавим, 18 октября нардепы одобрили бюджет-2019 в первом чтении.