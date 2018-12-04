Парламент розблокував підписання змін до Податкового кодексу

Фото: глава парламенту Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Тепер закон можуть підписати Парубій і Порошенко

Народні депутати не підтримали прийняття проектів постанов про скасування прийняття законопроекту №9260 про зміни до Податкового кодексу, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, проекти постанов про скасування прийняття закону 9260/П і 9260-П1 підтримали лише 55 та 59 нардепів відповідно при 226 мінімально необхідних.

Таким чином, нардепи розблокували підписання закону главою парламенту Андрієм Парубієм, а потім і президентом Петром Порошенко.

Нагадаємо, раніше спікер ВР анонсував, що у вівторок Рада розгляне постанови про скасування голосувань за бюджет-2019 і Податковий кодекс.

Відзначимо, що в ході вечірнього засідання парламентарії розблокували підписання бюджету-2019.

Як писало РБК-Україна раніше, ВР 23 листопада в шостій ранку прийняла в другому читанні законопроект №9000 про державний бюджет на 2019 рік. Зокрема, в законі доходи держбюджету на 2019 рік передбачено в сумі 1 026,1 млрд гривень, а видатки держбюджету на 2019 рік передбачено в сумі 1 112,1 млрд гривень.

Нардепи 23 листопада вночі також проголосували в другому читанні законопроект №9260 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів". Документ схвалили в рамках бюджетного процесу, за нього після багатьох провальних рейтингових голосувань у другому читанні проголосували 236 нардепів.

Додамо, 18 жовтня депутати схвалили бюджет-2019 в першому читанні.