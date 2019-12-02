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Парламент розгляне закон про скасування монополії на спирт на цьому тижні

Новини » Політика     02.12.2019 - 11:43
Парламент розгляне закон про скасування монополії на спирт на цьому тижні
Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Розгляд має відбутися у вівторок, 3 грудня

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Верховна рада цього тижня розгляне законопроект №2300 авторства президента Володимира Зеленського про скасування монополії на виробництво спирту. Про це він сказав у ході засідання погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Корнієнко підкреслив, що лібералізацію у цій сфері необхідно терміново проводити.

"Закон про лібералізацію виробництва спирту у нас на цьому тижні стоїть… Нам потрібно терміново цю лібералізацію проводити для того, щоб починала працювати ця галузь природним чином", - заявив нардеп.

Зазначимо, відповідно до розкладу засідань ВР на 3-6 грудня, даний законопроект мають розглянути у вівторок, 3 грудня.

Нагадаємо, на минулому пленарному тижні Рада в першому читанні прийняла за основу законопроект №2300, який пропонує скасувати державну монополію на виробництво спирту з 1 січня 2020 року. За відповідне рішення проголосували 293 нардепа.

Як писало РБК-Україна раніше, антикорупційний комітет парламенту не побачив ознак корупції у законі президента Володимира Зеленського про демонополізацію спирту.

Відзначимо, глава держави вніс до Ради законопроект про зняття державної монополії на виробництво спирту в кінці жовтня.

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