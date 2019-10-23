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В Раде появился текст закона Зеленского об отмене госмонополии в спиртовой отрасли

Новости » Политика    23.10.2019 - 17:08
В Раде появился текст закона Зеленского об отмене госмонополии в спиртовой отрасли
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Документом с 1 января 2020 года отменяется госмонополия на производство спирта

В Верховной раде Украины появился текст проекта закона авторства президента Владимира Зеленского о разгосударствлении спиртовой отрасли. Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

В частности, документ зарегистрирован под №2300 в среду, 23 октября.

Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете. Подчеркнем, президент определил проект закона как неотложный.

Согласно законопроекту, предусматривается предоставление возможности субъектам хозяйствования любой формы собственности осуществлять деятельность по производству спирта при условии получения соответствующей лицензии.

Также проект закона вводит полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

Кроме того, с целью защиты отечественного товаропроизводителя законопроектом предусмотрено, что импорт спирта до 1 января 2022 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом министров Украины предприятия.

Напомним, законопроект утром был зарегистрирован на сайте Рады, однако текст отсутствовал.

Как писало РБК-Украина ранее, пресс-служба Офиса президента сообщила, что Зеленский внес в Раду соответствующий закон.

Так, в конце сентября в Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали масштабные поставки контрафактного метилового спирта из России, которые действовали в течение 2018-2019 годов.

В Раде зарегистрирован закон Зеленского о снятии госмонополии на производство спирта Зеленский внес в Раду законопроект о снятии госмонополии на производство спирта
Новости Украины Владимир ЗеленскийспиртЗакон
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