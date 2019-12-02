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Парламент в пятницу заслушает Милованова

Новости » Политика     02.12.2019 - 12:40
Парламент в пятницу заслушает Милованова
Фото: Тимофей Милованов (Виталий Носач/РБК-Украина)

Заслушивание министра экономического развития состоится в ходе часа вопросов к правительству

Верховная рада Украины в пятницу, 6 декабря, заслушает министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова. Об этом заявил спикер ВР Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

Заслушивание министра состоится в ходе часа вопросов к правительству. Решение о докладе именно Милованова было принято в ходе заседания согласительного совета.

"Мы согласны, что на час вопросов к правительству приглашаем министра экономического развития Тимофея Сергеевича Милованова", - сказал Разумков.

Напомним, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная рада на этой неделе рассмотрит законопроект №2300 авторства президента Владимира Зеленского об отмене монополии на производство спирта. Так, согласно расписанию заседаний ВР на 3-6 декабря, данный законопроект должен быть рассмотрен во вторник, 3 декабря.

Как писало РБК-Украина, глава парламента заявил, что Верховная рада Украины рассмотрит законопроект о внесении правок в закон о Государственном бюро расследований во вторник, 3 декабря, и этот вопрос будет первым в повестке дня.

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Новости Украины Верховная РадаДмитрий РазумковТимофей Милованов
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