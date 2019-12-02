Парламент у п'ятницю заслухає Мілованова

Фото: Тимофій Милованов (Віталій Носач/РБК-Україна)

Заслуховування міністра економічного розвитку відбудеться у ході години запитань до уряду

Верховна рада України у п'ятницю, 6 грудня, заслухає міністра економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства Тимофія Милованова. Про це заявив спікер ВР Дмитро Разумков у ході засідання погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Заслуховування міністра відбудеться у ході години запитань до уряду. Рішення про доповідь саме Мілованова було прийняте у ході засідання погоджувальної ради.

"Ми погоджуємось, що на годину запитань до уряду запрошуємо міністра економічного розвитку Тимофія Сергійовича Мілованова" – сказав Разумков.

Нагадаємо, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Верховна рада на цьому тижні розгляне законопроект №2300 авторства президента Володимира Зеленського про скасування монополії на виробництво спирту. Так, згідно з розкладом засідань ВР на 3-6 грудня, даний законопроект має бути розглянутий у вівторок, 3 грудня.

Як писало РБК-Україна, глава парламенту заявив, що Верховна рада України розгляне законопроект про внесення правок до закону про Державне бюро розслідувань у вівторок, 3 грудня, і це питання буде першим на порядку денному.