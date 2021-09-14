Парламент призвали для спасения экономики ввести мораторий на повышение налогов
Совет предпринимателей при КМУ призывает парламент для спасения экономики ввести мораторий на повышение налогов до конца карантина и полного восстановления бизнеса от его деструктивных последствий.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление.
"Коронавирус в Украине, как и во всем мире, вызвал масштабный сбой в функционировании национальных экономических систем и бизнеса. Карантин начинает отступать и бизнес принимает все возможные действия по реанимации и полноценного восстановления своей деятельности. Но в условиях существующего коронакризиса предприятия ожидают от государства введения ощутимых мер фискальной поддержки. Ожидания, что бизнес-сообщество будет способно выдержать растущее налоговое давление приведут к снижению деловой активности, потере рабочих мест, оттоку инвестиций и т.д.", - говорится в заявлении.
В Совете предпринимателей напомнили, что за первые семь месяцев 2021 года индекс потребительских цен в Украине вырос на 6,5%, тогда как индекс цен производителей увеличился на 26,9%.
"Из-за повышения минимальной зарплаты, роста тарифов на энергоносители, увеличения стоимости ключевых товаров (сахара, зерна, газа, металла) впервые за последние четыре года инфляция в этом году будет выше 10% в годовом измерении", - подчеркивают в заявлении.
Напомним, 1 июля Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600), который предусматривает повышение налогов для бизнеса, в частности ренты на добычу железной руды.