Парламент призвали для спасения экономики ввести мораторий на повышение налогов

Совет предпринимателей при КМУ призывает парламент для спасения экономики ввести мораторий на повышение налогов до конца карантина и полного восстановления бизнеса от его деструктивных последствий.

"Коронавирус в Украине, как и во всем мире, вызвал масштабный сбой в функционировании национальных экономических систем и бизнеса. Карантин начинает отступать и бизнес принимает все возможные действия по реанимации и полноценного восстановления своей деятельности. Но в условиях существующего коронакризиса предприятия ожидают от государства введения ощутимых мер фискальной поддержки. Ожидания, что бизнес-сообщество будет способно выдержать растущее налоговое давление приведут к снижению деловой активности, потере рабочих мест, оттоку инвестиций и т.д.", - говорится в заявлении.

В Совете предпринимателей напомнили, что за первые семь месяцев 2021 года индекс потребительских цен в Украине вырос на 6,5%, тогда как индекс цен производителей увеличился на 26,9%.

"Из-за повышения минимальной зарплаты, роста тарифов на энергоносители, увеличения стоимости ключевых товаров (сахара, зерна, газа, металла) впервые за последние четыре года инфляция в этом году будет выше 10% в годовом измерении", - подчеркивают в заявлении.