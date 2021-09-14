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Парламент закликали для порятунку економіки ввести мораторій на підвищення податків

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Київ, Вівторок 14 вересня 2021 11:13
Парламент закликали для порятунку економіки ввести мораторій на підвищення податків Фото: парламент закликали для порятунку економіки ввести мораторій на підвищення податків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Рада підприємців при КМУ закликає парламент для порятунку економіки запровадити мораторій на підвищення податків до кінця карантину та повного відновлення бізнесу від його деструктивних наслідків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву.

"Коронавірус в Україні, як і в усьому світі, спричинив масштабний збій у функціонуванні національних економічних систем та бізнесу. Карантин починає відступати і бізнес приймає усі можливі дії щодо реанімації та повноцінного відновлення своєї діяльності. Але в умовах існуючої коронакризи підприємства очікують від держави введення відчутних заходів фіскальної підтримки. Очікування, що бізнес-спільнота буде здатна витримати зростаючий податковий тиск призведуть до зниження ділової активності, втрати робочих місць, відтоку інвестицій тощо", - йдеться в заяві.

У Раді підприємців нагадали, що за перші сім місяців 2021 року індекс споживчих цін в Україні зріс на 6,5%, тоді як індекс цін виробників збільшився на 26,9%.

"Через підвищення мінімальної зарплати, зростання тарифів на енергоносії, збільшення вартості ключових товарів (цукру, зерна, газу, металу) вперше за останні чотири роки інфляція в цьому році буде вище 10% у річному вимірі", - підкреслюють в заяві.

Нагадаємо, 1 липня Верховна рада прийняла в першому читанні законопроект про внесення змін до Податкового кодексу (№5600), який передбачає підвищення податків для бізнесу, зокрема ренти на видобуток залізної руди.

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