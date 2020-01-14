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Парламент предварительно одобрил закон Зеленского о вспомогательных органах Рады

Новости » Политика     14.01.2020 - 13:50
Парламент предварительно одобрил закон Зеленского о вспомогательных органах Рады
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Документом предлагается создавать за счет госбюджета органы, обеспечивающие работу Рады

Верховная рада во вторник, 14 января, предварительно одобрила законопроект №1028 о создании за счет государственного бюджета органов, обеспечивающих работу ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

За такое решение проголосовали 249 парламентариев.

В частности, документ предлагает закрепить в полномочиях парламента норму о создании других органов, обеспечивающих работу Рады, за счет госбюджета.

"Возможность создания в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины, для осуществления своих полномочий консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной рады Украины является важным залогом эффективной организации тех органов и служб, которые должны создаваться парламентом для обеспечения его работы", - отмечается в пояснительной записке к проекту.

Напомним, парламент 3 сентября направил данный законопроект в Конституционный суд Украины.

Как писало РБК-Украина, Конституционный суд Украины дал заключение по делу по обращению ВР по поводу соответствия законопроекта №1028 о внесении изменения в статьи 85 Конституции Украины (по поводу консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной рады Украины) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Суд признал законопроект соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Добавим также, Рада сегодня предварительно одобрила закон об изменениях в КУ по поводу отмены адвокатской монополии.

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