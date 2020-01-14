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Парламент попередньо схвалив закон Зеленського про допоміжні органи Ради

Новини » Політика     14.01.2020 - 13:50
Парламент попередньо схвалив закон Зеленського про допоміжні органи Ради
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документом пропонується створювати за рахунок держбюджету органи, що забезпечують роботу Ради

Верховна рада у вівторок, 14 січня, попередньо схвалила законопроект №1028 про створення за рахунок державного бюджету органів, що забезпечують роботу ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

За таке рішення проголосували 249 парламентаріїв.

Зокрема, документ пропонує закріпити в повноваженнях парламенту норму про створення інших органів, що забезпечують роботу Ради, за рахунок держбюджету.

"Можливість створення у межах коштів, передбачених у державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної ради України є важливою запорукою ефективної організації тих органів і служб, які повинні створюватися парламентом для забезпечення його роботи", - наголошується у пояснювальній записці до проекту.

Нагадаємо, парламент 3 вересня направив даний законопроект у Конституційний суд України.

Як писало РБК-Україна, Конституційний суд України дав висновок у справі за зверненням ВР з приводу відповідності законопроекту №1028 про внесення зміни до статті 85 Конституції України (щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради України) вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Суд визнав законопроект таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Додамо також, Рада сьогодні попередньо схвалила закон про зміни в КУ з приводу скасування адвокатської монополії.

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