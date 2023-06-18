Парламент Японії підтримав значне збільшення оборонного бюджету країни

Законопроект схвалила Палата радників, незважаючи на спроби великих опозиційних партій заблокувати його. Цей закон є невід'ємною частиною плану прем'єр-міністра Фуміо Кішиди щодо виділення понад 300 млрд доларів до 2027 фінансового року на зміцнення обороноздатності.

Відповідно до поточного плану, уряд забезпечить необхідне фінансування за рахунок продажу державних активів, або використання надлишків коштів на деяких спеціальних рахунках державного бюджету.

Уряд також проведе реформу видатків, а потім підвищить корпоративні, прибуткові та тютюнові податки, щоб частково профінансувати збільшення оборонного бюджету. Сьогодні оборонний бюджет Японії обмежений приблизно 1% ВВП, але витрати, пов'язані з обороною, ймовірно, зростуть до 2% до 2027 фінансового року.

Японія нарощує свої оборонні можливості

Раніше ми писали, що Японія оприлюднила великий план нарощування своєї військової сили з часів Другої світової війни. Уряд країни заклав 320 мільярдів доларів на наступні п'ять років для посилення оборони.

Згідно з планами уряду, у 2023 та 2024 роках ключовим придбанням Токіо стануть вироблені в США крилаті ракети Tomahawk та інші ракети великої дальності.

Також до 2027 року влада Японії планує модернізувати всі свої есмінці, оснащені комп'ютерними системами стеження та наведення Aegis.