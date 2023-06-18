Парламент Японии поддержал существенное увеличение оборонного бюджета страны

Законопроект одобрила Палата советников, несмотря на попытки крупных оппозиционных партий заблокировать его. Этот закон является неотъемлемой частью плана премьер-министра Фумио Кишиды по выделению более 300 млрд долларов до 2027 финансового года на укрепление обороноспособности.

В соответствии с текущим планом правительство обеспечит необходимое финансирование за счет продажи государственных активов, или использования излишков средств на некоторых специальных счетах государственного бюджета.

Правительство также проведет реформу расходов, а затем повысит корпоративные, подоходные и табачные налоги, чтобы частично профинансировать увеличение оборонного бюджета. Сегодня оборонный бюджет Японии ограничен примерно 1 процентом ВВП, но расходы, связанные с обороной, вероятно, вырастут до 2 процентов к 2027 финансовому году.

Япония наращивает свои оборонные способности

Ранее мы писали, что Япония обнародовала самый большой план наращивания своей военной силы со времен Второй мировой войны. Правительство страны заложило 320 миллиардов долларов на следующие пять лет для усиления обороны.

Согласно планам правительства, в 2023 и 2024 годах ключевым приобретением Токио станут произведенные в США крылатые ракеты Tomahawk и другие ракеты большой дальности.

Также к 2027 году власти Японии планируют модернизировать все свои эсминцы, оснащенные компьютерными системами слежения и наведения Aegis.