Рада завтра проголосует закон об уголовных проступках во втором чтении

Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

В ходе сегодняшнего заседания депутаты прошли 201 правку в закон из 235

Верховная рада Украины в четверг, 22 ноября, проголосует за законопроект №7279-д об уголовных проступках во втором чтении. Об этом перед закрытием утреннего пленарного заседания парламента сообщила первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, всего ко второму чтению в закон было подано 235 поправок. В ходе сегодняшнего заседания нардепы прошли 201 правку.

"С 202-й начнем обсуждение... Мы с вами останавливаемся сегодня на этом. Завтра мы продолжим с вами двигаться по таблице поправок, у нас остается буквально 10-15 поправок", - отметила Геращенко.

Напомним, спикер парламента Андрей Парубий в понедельник прогнозировал, что Рада может принять закон об уголовных проступках в четверг, 22 ноября. Он отметил, что рассмотрение самого законопроекта начнется в среду, 21 ноября.

Как писало РБК-Украина ранее, Рада поддержала соответствующий проект закона за основу в повторном первом чтении в июне. За документ проголосовали 229 нардепов.

В мае прошлого года нардепы провалили законопроект №2897 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о внедрении уголовных проступков".