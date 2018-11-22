Парламент схвалив закон про кримінальні проступки

Фото: глава ВР Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

На законодавчому рівні дано визначення поняттю кримінального проступку

Верховна рада України у другому читанні схвалила законопроект №7279-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень", передає кореспондент РБК-Україна.

Проект закону підтримали 239 нардепів.

Відповідно до пояснювальної записки, завданням акту є визначення на законодавчому рівні поняття кримінального проступку, його складових, а також пов'язаних з його здійсненням кримінально-правових наслідків. Разом з тим проектом пропонується посилення відповідальності за керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння.

Зокрема, для введення кримінального проступку в площину кримінального права передбачено закріплене в статті 11 Кримінального кодексу визначення злочину трансформувати у визначення "кримінального правопорушення" єдиного як для злочинів, так і проступків - "суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом кримінального правопорушення". При цьому планується у статті 12 КК встановити види кримінальних правопорушень (поділ на кримінальні проступки та злочини) і дати їм визначення.

При цьому склади кримінальних проступків запропоновано утворити за рахунок злочинів невеликої тяжкості. З цією метою в градації злочинів буде вилучено поняття злочин невеликої тяжкості. Автори документа заявляють, що такий підхід бачиться цілком логічним, з огляду на існуючу значно меншу ступінь суспільної небезпеки злочинів невеликої тяжкості в порівнянні зі злочинами середньої тяжкості, тяжкими та особливо тяжкими.

Відзначається, що переведення злочинів невеликої тяжкості в категорію проступків забезпечить класифікацію кримінальних злочинів за принципом врахування ступеня суспільної небезпеки - від найменшого, яким буде характеризуватися проступок, до найбільш небезпечного, яким за новою класифікацією будуть вважатися нетяжкі злочини, тяжкі та особливо тяжкі.

Крім того, передбачається визначити, що підготовка до кримінального проступку не тягне за собою кримінальної відповідальності; особи, засуджені за вчинення кримінального проступку, після відбуття покарання визнаються такими, що не мають судимості.

Перехідними положеннями проекту обумовлюється:

відстрочка набуття чинності законом для вирішення процедурних питань з метою заснування інституту дізнання;

необхідний алгоритм дій для слідчого, прокурора і суду в зв'язку з введенням інституту кримінальних проступків (процедуру передачі кримінальних проваджень від слідчих дізнавача, дії прокурора і суду при підготовці, отриманні, прийнятті до провадження обвинувальних актів і т. п.).

Нагадаємо, в понеділок спікер ВР Андрій Парубій прогнозував, що парламент може прийняти закон про кримінальні проступки в четвер, 22 листопада.

Як писало РБК-Україна раніше, нардепи схвалили відповідний проект закону за основу в повторному першому читанні в червні. За документ проголосували 229 нардепів.

У травні 2017 року Верховна рада провалила законопроект №2897 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження кримінальних проступків". Відзначимо, що тоді глава профільного комітету ВР з питань правової політики і правосуддя Андрій Кожем'якін наголосив на необхідності повернути законопроект на повторне перше читання у комітет.