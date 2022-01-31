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"Это тонны аргументов": Кулеба о необходимости поставок оружия в Украину

Новина українською →
Киев, Понедельник 31 января 2022 15:08
"Это тонны аргументов": Кулеба о необходимости поставок оружия в Украину Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил необходимость поставок оружия в нашу страну от западных партнеров. По его словам, это "тонны аргументов, которые усиливают позицию Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД во время брифинга.

"Десятки тонн оборонительного оружия, оборудования и боеприпасов, которые сегодня прибывают в Украину - это тонны аргументов, которые усиливают переговорную позицию Украины. Как ни парадоксально, все это оружие нужно для того, чтобы его не пришлось применять", - отметил Кулеба.

Напомним, Польша приняла решение предоставить Украине оборонительное оружие.

Добавим, Эстония призвала Германию прислушаться к украинцам и заявила о необходимости предоставить Украине оружие на фоне угрозы российского вторжения.

При этом Дания заявила о готовности оказать Украине военную технику и оружие в случае дальнейшей военной эскалации со стороны РФ.

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