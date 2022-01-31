Эстония призвала Германию предоставить Украине оружие

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Германию прислушиваться к украинцам. Она заявила о необходимости предоставить Украине оружие на фоне угрозы российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на в интервью BILD .

"Мы призываем наших немецких партнеров прислушаться к мнению украинцев. Украина обратилась за помощью. Стране нужна помощь в самообороне от агрессора", - отметила Каллас.

По ее словам, пока нет никаких признаков того, что РФ может ослабить напряженность.

"Мы приветствуем все усилия по предоставлению Украине любой возможной помощи. Ведь мы все согласны с тем, что Россия агрессивно нагнетает ситуацию", - подчеркнула Каллас.

В свою очередь премьер-министр Эстонии аявила, что каждая страна имеет право определять свою роль, и "Эстония приветствует все усилия по предоставлению Украине любой возможной помощи".

Напомним, Эстония недавно заявила о готовности передать Украине 122-миллиметровые пушки Д-30, но необходимо было разрешение других государств-Германии как производителя и Финляндии как предыдущего владельца.

При этом в Германии выступают против отправки артиллерии в Украину.