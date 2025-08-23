Парламент Нідерландів відхилив визнання Палестини та санкції проти Ізраїлю

Як пише видання, більшість депутатів підтримали заклик до уряду Ізраїлю дозволити міжнародним і національним журналістам в'їзд до сектору Гази та до "максимального тиску" на країни, які підтримують лідерів ХАМАС.

Зазначимо, що голосування відбулося після раптової відставки міністра закордонних справ Нідерландів Каспара Вельдкампа, який у п’ятницю ввечері залишив посаду на знак протесту проти відмови уряду запровадити жорсткіші санкції проти Ізраїлю на тлі гуманітарної кризи в Газі.

Того ж дня свої мандати також склали його однопартійці з центристської політичної сили "Новий суспільний договір" (NSC).

Визнання Палестини країнами Заходу

У липні цього року президент Франції Еммануель Макрон оголосив про плани офіційно визнати Палестину під час вересневої сесії Генеральної асамблеї ООН.

Його заява викликала гостру реакцію Ізраїлю - прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу рішуче засудив ініціативу Парижа. Свою незгоду також висловили США, які, на відміну від деяких європейських союзників, відкрито виступили проти французького плану.