Парламент Нидерландов отклонил признание Палестины и санкции против Израиля

Как пишет издание, большинство депутатов поддержали призыв к правительству Израиля разрешить международным и национальным журналистам въезд в сектор Газа и к "максимальному давлению" на страны, которые поддерживают лидеров ХАМАС.

Отметим, что голосование состоялось после внезапной отставки министра иностранных дел Нидерландов Каспара Вельдкампа, который в пятницу вечером покинул пост в знак протеста против отказа правительства ввести более жесткие санкции против Израиля на фоне гуманитарного кризиса в Газе.

В тот же день свои мандаты также сложили его однопартийцы из центристской политической силы "Новый общественный договор" (NSC).

Признание Палестины странами Запада

В июле этого года президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах официально признать Палестину во время сентябрьской сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Его заявление вызвало острую реакцию Израиля - премьер-министр Беньямин Нетаньяху решительно осудил инициативу Парижа. Свое несогласие также выразили США, которые, в отличие от некоторых европейских союзников, открыто выступили против французского плана.