Парламент Нидерландов отклонил признание Палестины и санкции против Израиля

Парламент Нидерландов на заседании в субботу, 23 августа, отклонил предложение о признании Палестинского государства и санкционные меры против Израиля на фоне политического кризиса в правительстве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как пишет издание, большинство депутатов поддержали призыв к правительству Израиля разрешить международным и национальным журналистам въезд в сектор Газа и к "максимальному давлению" на страны, которые поддерживают лидеров ХАМАС.
Отметим, что голосование состоялось после внезапной отставки министра иностранных дел Нидерландов Каспара Вельдкампа, который в пятницу вечером покинул пост в знак протеста против отказа правительства ввести более жесткие санкции против Израиля на фоне гуманитарного кризиса в Газе.
В тот же день свои мандаты также сложили его однопартийцы из центристской политической силы "Новый общественный договор" (NSC).
В июле этого года президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах официально признать Палестину во время сентябрьской сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Его заявление вызвало острую реакцию Израиля - премьер-министр Беньямин Нетаньяху решительно осудил инициативу Парижа. Свое несогласие также выразили США, которые, в отличие от некоторых европейских союзников, открыто выступили против французского плана.
Палестина - это частично признанное государство на Ближнем Востоке, которое охватывает Западный берег реки Иордан и Сектор Газа. На сегодня ее суверенитет признают 139 из 193 стран-членов ООН.
К тому же 30 июля Франция инициировала создание международной коалиции в поддержку признания Палестины. К ней уже присоединились 15 государств.