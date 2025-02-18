Парламент Нідерландів ухвалив резолюцію про можливе розгортання миротворців в Україні

Миротворчі війська в Україні

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що він "готовий і бажає" розмістити британські війська на території України для забезпечення дотримання мирної угоди в разі потреби.

Швеція також не виключає можливості відправлення миротворчих військ до України.

Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща не відправлятиме війська в Україну у складі миротворчих сил. Варшава готова продовжити логістичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку України.

За словами президента України Володимира Зеленського, Україні вдалося суттєво просунутися в питанні створення контингенту іноземних військовослужбовців на своїй території. Це може стати першим кроком для створення об'єднаних Збройних сил Європи.

Видання The Washington Post писало, що європейські країни можуть відправити в Україну від 25 до 30 тисяч солдатів у складі миротворчої місії. Така чисельність потенційного військового контингенту, за даними видання, була розкрита у відповідях на лист США, де вони просили європейські країни деталізувати свої можливості для підтримки Києва.

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