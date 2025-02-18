Парламент Нидерландов принял резолюцию о возможном развертывании миротворцев в Украине

Миротворческие войска в Украине

Напомним, недавно премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что он "готов и желает" разместить британские войска на территории Украины для обеспечения соблюдения мирного соглашения в случае необходимости.

Швеция также не исключает возможности отправки миротворческих войск в Украину.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша не будет отправлять войска в Украину в составе миротворческих сил. Варшава готова продолжить логистическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украине удалось существенно продвинуться в вопросе создания контингента иностранных военнослужащих на своей территории. Это может стать первым шагом для создания объединенных Вооруженных сил Европы.

Издание The Washington Post писало, что европейские страны могут отправить в Украину от 25 до 30 тысяч солдат в составе миротворческой миссии. Такая численность потенциального военного контингента, по данным издания, была раскрыта в ответах на письмо США, где они просили европейские страны детализировать свои возможности для поддержки Киева.

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