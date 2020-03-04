Рада назначила Кулебу главой МИД вместо Пристайко

Верховная рада Украины назначила министром иностранных дел Дмитрия Кулебу, передает корреспондент РБК-Украина.

За его назначение проголосовали 288 парламентариев.

Так, Кулеба в правительстве Алексея Гончарука занимал должность вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции.

Как писало РБК-Украина со ссылкой на свой источник, во время внеочередного заседания Верховной рады народные депутаты планировали назначить четырех министров и создать должность вице-премьера по вопросам промышленности. По словам собеседника агентства, депутаты планировали уволить министра иностранных дел.

Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко займет должность вице-премьера по евроинтеграции в новом Кабмине, о чем РБК-Украина рассказал источник в руководстве "Слуги народа".

По данным источника, министром иностранных дел станет Дмитрий Кулеба.

Так, парламент ранее отправил в отставку Кабинет министров во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Стоит отметить, в начале февраля Вадим Пристайко заявлял, что не видит никаких оснований для своего увольнения с должности министра. Он подчеркивал, что не обсуждал вопрос своей отставки с президентом Владимиром Зеленским.