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Пристайко может остаться в новом Кабмине, но в новой должности

Новости » Политика     04.03.2020 - 16:08
Пристайко может остаться в новом Кабмине, но в новой должности
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Пристайко может занять должность вице-премьера по евроинтеграции

Министр иностранных дел Вадим Пристайко займет должность вице-премьера по евроинтеграции в новом Кабмине. Об этом сообщил РБК-Украина источник в руководстве "Слуги народа".

По данным источника, министром иностранных дел будет Дмитрий Кулеба.

"Министром иностранных дел будет господин Кулеба, а по вопросам европейской интеграции будет Вадим Пристайко", - сообщил источник.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 4 марта еще несколько кандидатов в новый Кабинет министров подали декларации. В частности, опубликованы декларации Сергея Бессараба (Министерство по делам ветеранов), Алексея Чернышева (Министерство развития общин и территорий), Олега Немчинова (министр Кабинета министров), Ильи Емца (Министерство здравоохранения) и Игоря Уманского (Министерство финансов).

Как писало РБК-Украина, заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура анонсировал, что на заседании фракции "Слуги народа" рассмотрели вопрос увольнения генерального прокурора Руслана Рябошапки.

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Новости Украины Вадим Пристайко
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