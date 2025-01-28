Парламент Італії підтримав продовження військової допомоги Україні

Допомога Україні від Італії

Варто зазначити, що Італія допомагає Україні з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Влада Італії вже кілька разів продовжувала дозвіл на постачання Україні військової допомоги.

Зокрема, раніше повідомлялося, що італійський уряд підтримав продовження дозволу на постачання Україні військової допомоги. Для продовження постачання зброї потрібен був дозвіл парламенту.

Також у грудні 2024 року стало відомо, що уряд Італії схвалив уже 10-й пакет військової допомоги Україні.

Нещодавно міністр оборони України Рустем Умєов повідомив, що черговий пакет зі зброєю від Італії вже в дорозі.

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