Парламент Италии поддержал продолжение военной помощи Украине

Помощь Украине от Италии

Стоит отметить, что Италия помогает Украине с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов.

Власти Италии уже несколько раз продлевали разрешение на поставку Украине военной помощи.

В частности, ранее сообщалось, что итальянское правительство поддержало продление разрешения на поставку Украине военной помощи. Для продолжения поставок оружия нужно было разрешение парламента.

Также в декабре 2024 года стало известно, что правительство Италии одобрило уже 10-й пакет военной помощи Украине.

Недавно министр обороны Украины Рустем Умеов сообщил, что очередной пакет с оружием от Италии уже в пути.

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