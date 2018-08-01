Парламент Ирана вызывает Рухани для отчета из-за спада экономики

У иранского президента есть месяц, чтобы предстать перед парламентом

Иранские законодатели дали президенту Хасану Рухани один месяц, чтобы предстать перед парламентом для отчета из-за спада экономики под давлением США. Об этом сообщает Reuters.

Так, парламентарии хотят, чтобы Рухани проинформировал, как его правительство справляется с проблемами в экономике. Указано, что парламент впервые вызывает Рухани для отчета.

Законодатели, в частности, хотят, чтобы Рухани объяснил, почему после более чем двух лет с момента подписания ядерной сделки, которая ограничила ядерную программу Ирана в обмен на отмену большинства международных санкций, иранские банки по-прежнему имеют ограниченный доступ к глобальным финансовым услугам.

Подчеркивается, что вызов иранского президента в парламент произошел на фоне проявлений общественного недовольства. С начала года в Иране начался ряд акций протеста в связи с высокими ценами, нехваткой воды и коррупцией в стране.

Сообщается, что во вторник, 31 июля, сотни людей собрались в городах по всей стране, включая Исфахан, Карадж, Шираз и Ахваз, в знак протеста против высокой инфляции.

Спикер парламента Али Лариджани отметил, что у Рухани будет один месяц для участия в парламентской сессии и решения этих вопросов.

Напомним, во вторник Иран отказался от предложения американского президента Дональда Трампа о переговорах. В частности, в Иране назвали предложение о переговорах без предварительных условий бесполезным и унизительным.

Как сообщало ранее РБК-Украина, в Иране настаивают, что США должны подтвердить приверженность выполнению ядерного соглашения перед встречей с иранским руководством.

Трамп заявил о готовности встретиться с руководством Ирана "в любое время" и без "предварительных условий".