Иран отверг предложение Трампа о переговорах

В Иране назвали предложение о переговорах без предварительных условий бесполезным и унизительным

Высокопоставленные официальные лица Ирана во вторник отказались от предложения американского президента Дональда Трампа о переговорах. Об этом сообщает агентство Reuters.

В частности, в Иране назвали предложение о переговорах без предварительных условий бесполезным и унизительным.

Напомним, как сообщало ранее РБК-Украина, в Иране настаивают, что США должны подтвердить приверженность выполнению ядерного соглашения перед встречей с иранским руководством.

Трамп заявил о готовности встретиться с руководством Ирана "в любое время" и без "предварительных условий". "Я, конечно, встречусь с Ираном, если они захотят встретиться. Я верю, что они в конечном итоге захотят встретиться. Я готов встретиться, когда они пожелают", - отмечал глава США.

Отметим, что, по мнению Трампа, ядерная сделка, из которой вышли Штаты, является провальной. Глава США также заявлял, что готов к заключению "настоящей сделки", которая будет отличаться от предыдущей.

Добавим, 22 июля президент Ирана Хасан Рухани предостерег Трампа от необдуманных действий, которые могут привести к войне. В ответ на это глава США предостерег Иран от угроз своей стране.