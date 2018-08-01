Парламент Ірану викликає Рухані для звіту через спад економіки

У іранського президента є місяць, щоб постати перед парламентом

Іранські законодавці дали президенту Хасану Рухані один місяць, щоб постати перед парламентом для звіту через спад економіки під тиском США. Про це повідомляє Reuters.

Так, парламентарі хочуть, щоб Рухані поінформував, як його уряд справляється з проблемами в економіці. Зазначено, що парламент вперше викликає Рухані для звіту.

Законодавці, зокрема, хочуть, щоб Рухані пояснив, чому після більш ніж двох років з моменту підписання ядерної угоди, яка обмежила ядерну програму Ірану в обмін на скасування більшості міжнародних санкцій, іранські банки як і раніше мають обмежений доступ до глобальних фінансових послуг.

Підкреслюється, що виклик іранського президента до парламенту стався на тлі проявів суспільного невдоволення. З початку року в Ірані почався ряд акцій протесту у зв'язку з високими цінами, нестачею води і корупцією у країні.

Повідомляється, що у вівторок, 31 липня, сотні людей зібралися в містах по всій країні, включаючи Ісфахан, Карадж, Шираз і Ахваз, уу знак протесту проти високої інфляції.

Спікер парламенту Алі Ларіджані зазначив, що у Рухані буде один місяць для участі в парламентській сесії і вирішення цих питань.

Нагадаємо, у вівторок Іран відмовився від пропозиції американського президента Дональда Трампа про переговори. Зокрема, в Ірані назвали пропозицію про переговори без попередніх умов марною і принизливою.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, в Ірані наполягають, що США повинні підтвердити прихильність виконання ядерного угоди перед зустріччю з іранським керівництвом.

Трамп заявив про готовність зустрітися з керівництвом Ірану "в будь-який час" і без "попередніх умов".