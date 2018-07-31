В Иране назвали условия для встречи руководства страны с Трампом

Новости Политика 31.07.2018 - 04:15
Фото: президент Ирана Хасан Роухани (facebook.com/MIDRussia)
Фото: президент Ирана Хасан Роухани (facebook.com/MIDRussia)

Соединенные Штаты должны подтвердить приверженность выполнению ядерного соглашения с Ираном

В Иране заявили, что Соединенные Штаты должны подтвердить приверженность выполнению ядерного соглашения перед встречей с иранским руководством. Об этом написал советник президента Ирана Хамид Абуталеби в Twitter.

По его словам, "вымостить ухабистую дорогу переговоров между Ираном и Америкой" можно "уважением прав иранской нации, снижением враждебности и возвратом к ядерному соглашению".

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с руководством Ирана "в любое время" и без "предварительных условий".

"Я, конечно, встречусь с Ираном, если они захотят встретиться. Я верю, что они  в конечном итоге захотят встретиться. Я готов встретиться, когда они пожелают", - сказал Трамп.

 

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