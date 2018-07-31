В Иране назвали условия для встречи руководства страны с Трампом

Соединенные Штаты должны подтвердить приверженность выполнению ядерного соглашения с Ираном

В Иране заявили, что Соединенные Штаты должны подтвердить приверженность выполнению ядерного соглашения перед встречей с иранским руководством. Об этом написал советник президента Ирана Хамид Абуталеби в Twitter.

По его словам, "вымостить ухабистую дорогу переговоров между Ираном и Америкой" можно "уважением прав иранской нации, снижением враждебности и возвратом к ядерному соглашению".

سال گذشته در مجمع عمومی UN پس از تهدید ملت بزرگ ایران، موضوع ملاقات دو رییس جمهور مطرح شد؛ اکنون هم پس از خروج از برجام، ملاقات بدون پیش شرط عنوان می شود!

کسانی که به گفتگو به عنوان روش حل اختلافات در جوامع متمدن باور دارند، باید به ابزار آن هم ملتزم باشد: pic.twitter.com/NN0jK8evmh — Hamid Aboutalebi (@DrAboutalebi) July 30, 2018

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с руководством Ирана "в любое время" и без "предварительных условий".

"Я, конечно, встречусь с Ираном, если они захотят встретиться. Я верю, что они в конечном итоге захотят встретиться. Я готов встретиться, когда они пожелают", - сказал Трамп.