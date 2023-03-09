ua ru
Чт, 09 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Парламент Грузії завтра збереться на засідання щодо закону про "іноагентів"

Новость на русском →
Україна, Четвер 09 березня 2023 21:30
Парламент Грузії завтра збереться на засідання щодо закону про "іноагентів" Фото: завтра парламент Грузії збереться щодо закону про "іноагентів" (oc-media.org)
Автор: Каріна Левицька

Завтра в Грузії відбудеться засідання парламенту: на порядку денному єдине питання - голосування щодо законопроекту про "агентів іноземного впливу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грузинську редакцію "Радіо Свобода".

Завтра, 10 березня, о 12:00 відбудеться пленарне засідання грузинського парламенту.

За даними видання, на порядку денному буде лише одне питання - "поставити" на голосування законопроект про "агентів іноземного впливу". Зробити це парламентарі планують після слухання. Водночас видання "Ехо Кавказу" зазначає, що депутати хочуть провалити голосування за законопроект у другому читанні.

Крім того, парламент Грузії повідомив, що завтра буде діяти обмеження доступу до будівлі парламенту.

"До будинку будуть допущені представники акредитованих ЗМІ, які будуть узгоджені з управлінням зв'язків з громадськістю та інформації парламенту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Грузії кілька днів поспіль продовжувалися протести проти закону про "іноагентів", які супроводжувалися сутичками з поліцією.

Своєю чергою вчора правляча партія Грузії заявила, що відкликає закон про "іноагентів".

Більш детально про події в Грузії можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грузія
NEWS
Запорізька АЕС знеструмлена. Що сталося і які можуть бути наслідки
Запорізька АЕС знеструмлена. Що сталося і які можуть бути наслідки
DAILY
Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях