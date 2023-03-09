Парламент Грузії завтра збереться на засідання щодо закону про "іноагентів"

Завтра в Грузії відбудеться засідання парламенту: на порядку денному єдине питання - голосування щодо законопроекту про "агентів іноземного впливу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грузинську редакцію " Радіо Свобода ".

Завтра, 10 березня, о 12:00 відбудеться пленарне засідання грузинського парламенту.

За даними видання, на порядку денному буде лише одне питання - "поставити" на голосування законопроект про "агентів іноземного впливу". Зробити це парламентарі планують після слухання. Водночас видання "Ехо Кавказу" зазначає, що депутати хочуть провалити голосування за законопроект у другому читанні.

Крім того, парламент Грузії повідомив, що завтра буде діяти обмеження доступу до будівлі парламенту.

"До будинку будуть допущені представники акредитованих ЗМІ, які будуть узгоджені з управлінням зв'язків з громадськістю та інформації парламенту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Грузії кілька днів поспіль продовжувалися протести проти закону про "іноагентів", які супроводжувалися сутичками з поліцією.

Своєю чергою вчора правляча партія Грузії заявила, що відкликає закон про "іноагентів".

Більш детально про події в Грузії можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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