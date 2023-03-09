Парламент Грузии завтра соберется на заседание по закону об "иноагентах"

Завтра в Грузии состоится заседание парламента: в повестке дня единственный вопрос - голосование по законопроекту об "агентах иностранного влияния".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на грузинскую редакцию " Радио Свобода ".

Завтра, 10 марта, в 12.00 состоится пленарное заседание грузинского парламента.

По данным издания, в повестке дня будет только один вопрос - "поставить" на голосование законопроект об "агентах иностранного влияния". Сделать это парламентарии планируют после слушаний. В то же время издание "Эхо Кавказа" отмечает, что депутаты хотят провалить голосование за законопроект во втором чтении.

Кроме того, парламент Грузии сообщил, что завтра будет действовать ограничение доступа к зданию парламента.

"К дому будут допущены представители аккредитованных СМИ, которые будут согласованы с управлением по связям с общественностью и информации парламента", - говорится в сообщении.

Напомним, в Грузии несколько дней подряд продолжались протесты против закона об "иноагентах", сопровождавшихся столкновениями с полицией.

В свою очередь вчера правящая партия Грузии заявила, что отзывает закон об "иноагентах".

Более подробно о событиях в Грузии можете узнать в материале РБК-Украина.

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