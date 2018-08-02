Парламент Франции утвердил новый закон о предоставлении убежища

В частности, согласно закону, ускоряется процедура предоставления убежища до 90 дней

Парламент Франции принял закон о предоставлении убежища и иммиграции, который ускоряет процедуру предоставления убежища путем сокращения максимального времени обработки заявлений до 90 дней после въезда во Францию. Об этом сообщает издание Euractiv.

Отметим, ранее требовалось 120 дней для преодоления административных препятствий.

Как сообщается, текст законопроекта был принят в окончательном чтении 100 голосами против 25.

Кроме того, согласно новому закону, до шести месяцев сокращается срок подачи заявления об убежище.

Отметим, в 2017 году власти Франции получили рекордное число заявок на убежище - более 100 тысяч.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает идею создания центров для соискателей убежища в странах, где мигранты обычно начинают свое путешествие в Европейский союз.

В частности, Макрон предложил строить миграционные центры в странах, из которых прибывают мигранты, в том числе в Ливии. Он подчеркнул, что многие из тех, кто отправляется в опасное путешествие по морю в ЕС, не имеет возможности получить убежище там, поскольку либо погибает по дороге, либо проводит месяцы ожидания в неудовлетворительных условиях, чтобы потом получить отказ.

Также Макрон заявлял, что Франция больше не допустит создания еще одного лагеря с нелегальными мигрантами вроде самовольно построенного лагеря в Кале, который был известен как "Джунгли".